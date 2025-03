Il 16 marzo al Gemelli un tango silenzioso e di preghiera per il Papa

"Sarà un tango silenzioso e di preghiera. La nostra comunità tanghera si vuole stringere intorno al Santo Padre all'interno di una immaginaria milonga en plein air. Un abbraccio collettivo per far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza". Daiana Guspero, tra le maggiori rappresentanti del tango argentino, dopo aver lanciato un appello - attraverso l'Adnkronos - a tutti i ballerini a partecipare, in onore di Papa Francesco, una spettacolare milonga sotto il Policlinico Gemelli, ora annuncia la data: domenica 16 marzo alle 16. Un ballo dedicato all'argentino Bergoglio, appassionato di tango, in "segno di riconoscenza e vicinanza", spiega Guspero.

"Mi hanno chiamato da tutta Italia e saremo moltissimi - aggiunge- Spero possa arrivare a papa Francesco, attraverso un 'baile' che lui ama profondamente, tutta la nostra energia positiva e la nostra luce. Sono convinta che il pontefice ce la farà a superare questa dura prova".

"L'invito è aperto a tutti, non solo danzatori professionisti - prosegue - anche agli appassionati di tango. La nostra partecipazione vuol essere un gesto di amore e speranza di pronta guarigione, un momento di raccoglimento e di sostegno. Ho chiesto semplicemente a tutti coloro che saranno presenti - ricorda ancora Daiana Guspero - di portare il proprio cuore e la nostra fede come simbolo di amore".