Il sequel arriva a quasi vent'anni dal primo film, che fu un grande successo di pubblico e di critiva, e riunisce il cast originale, a partire da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci

A quasi vent’anni dal suo debutto, 'Il Diavolo Veste Prada' torna sul grande schermo con un attesissimo sequel che arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026. Il primo trailer del secondo capitolo del film ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

La pellicola riunisce il cast originale, con Meryl Streep nei panni dell’iconica Miranda Priestly e Anne Hathaway in quelli di Andy Sachs, ma anche Emily Blunt e Stanley Tucci rispettivamente in quelli di Emily e Nigel.

La trama del sequel

La trama del sequel si concentra su una Miranda Priestly ormai vicina alla pensione, che si trova ad affrontare un mondo editoriale in rapida trasformazione. In un’epoca dominata dai social media e dagli influencer, la sua autorità nel mondo della moda è messa in discussione. Andy, ora affermata imprenditrice nel settore tech legato alla moda sostenibile, viene coinvolta in un progetto che la riporta nell'orbita della rivista 'Runway'. E nella vita della sua ex capa.

Emily Blunt torna nel ruolo di Emily Charlton, ora direttrice di una rivista concorrente, mentre Stanley Tucci riprende il ruolo del sofisticato Nigel. Il film promette scintille, scontri generazionali e un’esplorazione più profonda del potere femminile nel mondo del lavoro.

Il trailer mostra scorci di sfilate mozzafiato, redazioni frenetiche e dialoghi taglienti, fedeli allo spirito del primo film. Ma questa volta, il tono sembra più maturo: si parla di eredità, di cambiamento e di come reinventarsi in un mondo che non aspetta nessuno. Il regista David Frankel torna dietro la macchina da presa, e la sceneggiatura è firmata da Aline Brosh McKenna, già autrice del primo capitolo.

Il Diavolo Veste Prada 2 è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026. Mentre negli Usa l'uscita è prevista il primo maggio.