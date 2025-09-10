circle x black
'Il Diavolo veste Prada' arriva a Milano. La città della moda si prepara ad accogliere il sequel di uno dei film più iconici di sempre. Secondo quanto rivelato da Milano Finanza, dall’1 al 16 ottobre 2025 le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2 si terranno nel capoluogo lombardo.

La produzione sarebbe alla ricerca di circa 2000 comparse e i casting sono già aperti. La selezione, tuttavia, non è aperta a tutti ma richiede dei requisiti specifici. I candidati devono avere più di 30 anni e devono essere professionisti già attivi nel settore della moda, della comunicazione o dell'organizzazione degli eventi.

Una scelta coerente con lo stile del film, che punta a ricreare un contesto autentico.

