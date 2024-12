Il presepe di Mariotto sulle note di Povia - Video

Guillermo Mariotto, stilista e giudice di 'Ballando con le stelle', ha salutato il Natale, qualche giorno fa, prima dell'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare la finale del programma, con un omaggio danzante alla Natività.

La sua prima volta come 'regista e coreografo' di una piccola creazione, improvvisata ad Umbertide, durante il gala della XXX edizione della rassegna di Scuole di Danza dell'Umbria, manifestazione fortemente voluta e promossa da Luca Bruni e Mario Ferrari, che ha visto la partecipazione di oltre 200 allievi. Il piccolo spettacolo è iniziato con una descrizione del presepe da parte di Mariotto, che ha poi coinvolto nella sua performance due giovani ballerine, e si è concluso sulle note del brano del brano di Povia 'I Bambini Fanno Oh'. "Un inno alla maternità e alla paternità, al Natale, alla Nascita di Gesù e di tutti i bambini del mondo la mia creazione, che ho interpretato accanto a due giovanissime danzatrici - ha raccontato all'Adnkronos Guillermo Mariotto - Una coreografia perfetta per cullare e far addormentare tutti i bambini del mondo".