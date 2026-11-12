Napoli si prepara ad accogliere il set di 'Missione San Gennaro'. Sono infatti in corso le riprese del nuovo film di Ludovico Di Martino e, dopo le prime settimane di lavorazione in Puglia, le riprese si sposteranno nel capoluogo campano dal 16 novembre. Al centro del racconto una storia ispirata a fatti reali, con Rocco Papaleo e Marco D'Amore protagonisti di un improbabile viaggio per riportare in città il tesoro di San Gennaro.

Il film racconta il viaggio di una coppia decisamente fuori dagli schemi: da una parte un guappo famoso in tutta Napoli per le sue imprese da mariuolo, dall'altra un aristocratico principe diabetico, altero e spaesato. Due uomini diversissimi che si ritrovano fianco a fianco per una missione speciale: riportare da Roma a Napoli il tesoro di San Gennaro, custodito in Vaticano durante la guerra e mai tornato nella città partenopea.

La storia si svolge nel 1947. Napoli è ferita dal conflitto, senza acqua e senza luce, e i cittadini vedono nel ritorno del tesoro del santo patrono quasi una necessità spirituale prima ancora che materiale. Così il leggendario O'Re di Poggioreale e il principe Colonna di Palliano si mettono in viaggio a bordo di una Lancia Artena, attraversando un'Italia ancora piena di macerie e insidie.

"'Missione San Gennaro' parte da una storia vera così incredibile da sembrare inventata: due uomini agli antipodi in viaggio nell'Italia del dopoguerra per riportare a Napoli un preziosissimo tesoro. Con un cast d'eccezione e la voglia di raccontare una storia esplosiva e coraggiosa, il film cerca di mescolare il divertimento della commedia, l'energia del cinema d'avventura e il calore di un'improbabile amicizia", spiega il regista Di Martino, reduce dall'esperienza dietro la macchina da presa di 'Mare Fuori 5' e 'SKAM Italia 3'.

Ad affiancare Papaleo e D'Amore ci saranno Carlo Buccirosso, Ivana Lotito, Giovanni Esposito, Pia Lanciotti, Marcello Romolo, Carmen Pommella e Fabrizio Colica. A sorpresa, nel cast anche Salmo, che vestirà i panni del Monaco. La colonna sonora originale porterà invece la firma di Colapesce, al secolo Lorenzo Urciullo.

Tratto dal libro 'Ci manda San Gennaro' di Francesco Pinto, il film è scritto da Massimo Gaudioso, Filippo Gili, Francesco Pinto, Rocco Gaudioso e Ludovico Di Martino. La produzione è di Mad Entertainment con Rai Cinema, in associazione con FilmAffair.

Le riprese sono attualmente in corso in Puglia e la troupe arriverà a Napoli il 16 novembre, pronta a riportare sul grande schermo una pagina poco conosciuta della storia italiana trasformandola in una commedia avventurosa dal sapore popolare. Un road movie d'epoca che punta sull'incontro tra personaggi opposti, sul fascino di una vicenda realmente accaduta e sulla forza di uno dei simboli più amati della cultura partenopea.