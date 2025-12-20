circle x black
Il Volo, 'tutti per uno - viaggio nel tempo' stasera 20 dicembre: il concerto evento

Con la partecipazione di Lorella Cuccarini

20 dicembre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
Stasera, sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna Il Volo con la seconda puntata di 'Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo', con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.

Gli ospiti della seconda puntata: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi.

