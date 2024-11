In Flames, nel 2025 una data a Lignano Sabbiadoro con Lacuna Coil

Grande ritorno in Italia per gli In Flames, una delle formazioni di swedish metal più amate dai fan. La band, guidata da Anders Fridén, suonerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) presso l’Arena Alpe Adria domenica 15 giugno 2025. In apertura di serata saliranno sul palco i Lacuna Coil e un’altra band che sarà prossimamente annunciata. I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e rivendite autorizzate dalle 10 del 2 dicembre.