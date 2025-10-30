circle x black
'The Traitors Italia', Filippo Bisciglia: "Onesto sempre nella vita e nel lavoro"

Il conduttore e volto tv è tra i protagonisti del reality 'The Traitors Italia', da oggi su Prime Video

'The Traitors Italia', Filippo Bisciglia:
30 ottobre 2025 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'onestà è un valore che mi rappresenta nella vita e nel lavoro". A parlare all'Adnkronos è il conduttore e volto tv Filippo Bisciglia, che presenta al Lucca Comics & Games il reality show psicologico 'The Traitors Italia' - da oggi su Prime Video con i primi 4 episodi (gli ultimi due andranno in onda il 6 novembre) - che ha al centro un gioco di tradimenti e inganni. Un gruppo di concorrenti famosi, chiusi in un castello nella Val di Non, sono divisi tra leali e traditori. Questi ultimi vengono scelti casualmente e segretamente dalla conduttrice Alessia Marcuzzi: il loro compito è ingannare gli altri e strappare loro la vittoria, mentre quello dei leali è lavorare in squadra per superare missioni collettive, accumulare il montepremi ed eliminare chi mente. Se alla fine del gioco rimane anche un solo traditore, l’intera somma sarà sua. Il monito è uno: non fidarsi mai di nessuno.

"Nel lavoro, l'onestà mi è costata tante volte la simpatia di alcune persone", racconta il concorrente Rocco Tanica. "In particolare, occupandomi di musica - ora non più solo di questa - il guaio maggiore è quando qualcuno ti chiede un parere su qualcosa. E se per me quella cosa è orrenda, io glielo dico, ma per il suo bene. Solo che, spesso, chi ti chiede un parere in realtà non lo vuole davvero: vuole solo sentirsi dire 'bravo'. E allora, col tempo, la rubrica telefonica si sfronda da sola". Per la concorrente Aurora Ramazzotti "'The Traitors' è uno specchio del mondo di oggi. E' facilissimo trovare qualcuno che davanti ti mostra una faccia, mentre ti pugnala alle spalle. Ma non si può vivere con la paura costante che qualcuno possa fregarti".

Nello show - versione italiana del format premiato ai Bafta e agli Emmy - oltre a Bisciglia, Tanica e Ramazzotti partecipano Michela Andreozzi, Paola Barale, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Daniele Resconi e Yoko Yamada. 'The Traitors Italia' è prodotto da Fremantle Italia per Amazon Mgm Studios, in collaborazione con Trentino Film Commission.

