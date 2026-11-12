Nicholas Hoult è un Robin Hood moderno in 'Come rapinare una banca': "Il vero colpo è contro il sistema"

Una banda di rapinatori, milioni di follower e una fama costruita a colpi di dirette streaming. È il punto di partenza di 'Come rapinare una banca', il nuovo film di David Leitch che intreccia azione, critica sociale e cultura digitale. Da oggi, 12 novembre, il film (targato Sony Pictures) segue la storia di Ryan - una sorta di Robin Hood moderno - interpretato da Nicholas Hoult, capo di una banda di rapinatori che decide di documentare e trasmettere in streaming i propri colpi. Le loro azioni conquistano milioni di visualizzazioni online e trasformano il gruppo in un fenomeno virale, ma la crescente notorietà richiama inevitabilmente l'attenzione di un agente veterano dell'Fbi (interpretato da John C. Reilly) e di una brillante hacker e ingegnera informatica (interpretata da Zoe Kravitz), dando il via a una serrata caccia all’uomo. Dietro l'adrenalina e il fascino della celebrità digitale, però, il film intercetta anche il malessere di una generazione che fatica a trovare il proprio posto nel mondo. 'Come rapinare una banca' dà infatti voce alla frustrazione legata al precariato, ai debiti universitari e all'aumento del costo della vita. "La frustrazione dei giovani è reale, si percepisce. Ho l'impressione che stia diventando sempre più difficile trovare un'opportunità o riuscire a costruirsi un futuro", osserva Nicholas Hoult, in collegamento da New York, nell’intervista all’Adnkronos. Per l’attore, il malessere delle nuove generazioni - e non solo - nasce dall'accumularsi di una serie di barriere economiche e sociali. "Debiti universitari, difficoltà nel trovare lavoro, costi delle assicurazioni o l’assistenza sanitaria, sono tutti ostacoli che sembrano accumularsi contro le persone. E penso che, poco alla volta, tutto questo finisca per pesare sempre di più, portando molti a rendersi conto che il sistema non è poi così equo".

La pellicola intercetta inoltre il bisogno contemporaneo di essere visti attraverso i social media. "Questo film ci fa riflettere sull'influenza che si può esercitare attraverso i social, è uno degli aspetti più interessanti di questa storia" che, secondo l’attore, "si distingue dai classici heist movie perché al centro della storia c'è una banda che compie rapine per restituire qualcosa alla comunità e aiutare chi è in difficoltà". Ma, al tempo stesso "i protagonisti cercano di promuovere un cambiamento sociale attraverso le storie che raccontano online, sfidando quei sistemi di potere che percepiscono come oppressivi". Se nel film, la banda cerca visibilità per far sentire la propria voce, Houl racconta di avere un rapporto molto diverso con la popolarità. "Se posso scegliere, adoro stare a casa, non fare assolutamente niente e passare inosservato. È probabilmente il mio stato ideale", confessa. Una posizione condivisa dall’attrice Anna Sawai, interprete di Emi (esperta nelle fughe e la compagna di vita del capobanda Ryan), che sottolinea l'importanza di preservare uno spazio personale lontano dall'esposizione pubblica: "Credo sia fondamentale avere una vita privata. Non penso che ogni aspetto della nostra esistenza debba essere necessariamente condiviso. Preferisco una vita tranquilla e poi utilizzare la visibilità per promuovere il nostro lavoro quando ce n'è davvero bisogno".

Alla fine dell'intervista, i due attori svelano quali tutorial guardano online. "Nella vita di tutti i giorni guardo molti tutorial su come lavorare all'uncinetto. Conosco già le basi, ma quando cerco un modello o un disegno particolare vado su YouTube e seguo i tutorial che trovo", confessa Sawai. Hoult, invece, si cimenta con i tutorial dedicati alle riparazioni domestiche: "Guardo molti video su come aggiustare le cose in casa, per esempio la lavastoviglie. Li seguo con attenzione e poi, alla fine, penso sempre che sia meglio chiamare qualcuno che lo faccia al posto mio", conclude. (di Lucrezia Leombruni)