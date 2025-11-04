circle x black
Belve, Irene Pivetti: "Ho avuto una carriera unica, fuori dalle statistiche"

L'intervista di Francesca Fagnani nella seconda puntata della nuova stagione

Irene Pivetti a 'Belve'
05 novembre 2025 | 00.16
Redazione Adnkronos
Irene Pivetti, ospite a 'Belve', ha detto di avere avuto una "carriera politica unica, fuori dalle statistiche". Come ha ricordato Francesca Fagnani, infatti, è diventata, a soli 31 anni, la più giovane presidente della Camera nella storia italiana e la seconda donna a ricoprire questa carica.

Poi le discusse esperienze televisive segnate da un netto cambio di look e immagine. Fagnani chiede: "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?". "In cosa? Le circostanze erano diverse", risponde con malcelato nervosismo Pivetti. "Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda", chiarisce la conduttrice e giornalista.

L'amore

"A spingerla a fare tv fu il suo ex marito. Si dice che lei fosse influenzata da lui", chiede ancora Fagnani. "No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose", confessa Pivetti. "Era un rapporto tossico?", insiste la giornalista. "Un rapporto intenso e anche molto passionale", risponde Pivetti che poi racconta la "grande sofferenza" per la fine del secondo matrimonio "il giorno più doloroso della mia vita".

