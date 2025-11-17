Iron Maiden a San Siro, in apertura suoneranno i Trivium

La formazione americana, guidata da Matt Heafy, ha consolidato il proprio status anche presso i fan dell’heavy metal e del progressive metalcore e si esibirà nella Scala del calcio il 17 giugno 2026

Sono i Trivium la band che aprirà il concerto degli Iron Maiden allo stadio San Siro di Milano il 17 giugno 2026, per l’unica data italiana del 'Run For Your Lives World Tour 2026'. Lo show celebrerà i 50 anni di carriera della band inglese e proporrà una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a 'Fear Of The Dark' del 1992. In apertura di serata saliranno sul palco come ospiti speciali i Trivium: la formazione americana, tra i gruppi di punta della scena metalcore mondiale, tornerà quindi il prossimo anno nel nostro Paese dopo il fortunato tour insieme ai Bullet For My Valentine e a diverse apparizioni ai maggiori festival internazionali. La band guidata da Matt Heafy negli anni ha consolidato il proprio status anche presso i fan dell’heavy metal e del progressive metalcore, grazie alla propria perizia esecutiva e compositiva, che si esalta ulteriormente quando i Trivium si esibiscono dal vivo.

Tra i più grandi successi del gruppo statunitense l’album 'Ascendancy' del 2005, che contiene l’anthem 'Pull Harder on the Strings of Your Martyr', 'In Waves' del 2011 e 'In The Court Of The Dragon' del 2021. La release più recente dei Trivium l’Ep 'Struck Dead', pubblicato il 31 ottobre scorso. Steve Harris, bassista e fondatore degli Iron Maiden, commenta: “Siamo tutti entusiasti del 'Run For Your Lives World Tour 2026'. I fan sono fantastici, la scaletta è perfetta per il 50esimo anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. Abbiamo quindi pensato di fare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell'anno. Naturalmente Simon Dawson sarà nuovamente con noi dietro la batteria e sia lui che l'intera band desiderano ringraziare i fan per la magnifica accoglienza che gli hanno riservato durante la prima leg”.