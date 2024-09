Saranno nella città veneta il 13 luglio. Unica data nel nostro Paese per il ‘Run For Your Lives World Tour 2025/26’

Gli Iron Maiden tornano a suonare in Italia con il 'Run For Your Lives World Tour 2025/26' che inizierà a fine maggio 2025 a Budapest e sarà seguito da 27 spettacoli in stadi, festival e arene di tutta Europa. Per l'Italia la band ha scelto lo Stadio Euganeo di Padova, il 13 luglio 2025.

Il tour, che toccherà l'Italia per la sola data di Padova, per gli Iron Maiden segna i 50 anni da quando Steve Harris formò la band alla fine del 1975 e per celebrare questo evento ai fan dei Maiden è stata promessa una scaletta molto speciale, che abbraccia i nove album in studio da ‘Iron Maiden’ a ‘Fear Of The Dark’, con i loro brani più spettacolari di sempre.

“Il prossimo anno sarà molto speciale per noi - afferma il cantante Bruce Dickinson - e daremo ai nostri fan un’esperienza dal vivo irripetibile. Questo è un tour che vi stamperà un enorme sorriso in faccia e vi lascerà grande allegria anche in gola! Se ci hai già visto, preparati a portare questa esperienza a un livello completamente nuovo. Se non ci hai mai visto prima, allora cosa diavolo stai aspettando? Ora hai la possibilità di scoprire cosa ti sei perso! Gli Iron Maiden ti prenderanno sicuramente”.

Il manager Rod Smallwood aggiunge: “50 anni di Maiden e io ne ho vissuti ben 46. Con oltre 100 milioni di album venduti, quasi 2500 spettacoli in 64 paesi e innumerevoli milioni di fan, consideriamo ogni tour una nuova sfida per portare qualcosa di diverso ed emozionante agli appassionati. E per questo tour davvero speciale faremo cose incredibili! Suoneremo i pezzi classici e i preferiti dai fan dei primi nove album. Molti brani non vengono suonati da anni e molti altri probabilmente non saranno mai più suonati in futuro”.

Lo stesso manager assicura: “Stiamo già lavorando duramente da mesi per mettere insieme un nuovo spettacolo ancora più esaltante ed elaborato che darà nuova vita alle canzoni più di quanto siamo mai stati in grado di fare prima. Saranno due anni importanti per gli Iron Maiden e per Eddie ovviamente, siamo molto entusiasti di ciò che abbiamo in serbo per voi fan durante le celebrazioni del nostro cinquantesimo anniversario. Prometto che sarete tutti davvero molto felici”. Gli Iron Maiden sono attualmente in tour per completare le date dell'acclamato ‘The Future Past Tour’, iniziato all'inizio di questo mese in Australia e Nuova Zelanda e che continuerà attraverso Giappone, Canada, Stati Uniti, Messico, Colombia, Cile e Argentina prima di concludersi a San Paolo in Brasile con due concerti nell'enorme stadio Allianz Parque a dicembre. Special guest della data saranno gli Avatar, metal band svedese guidata dal carismatico frontman Johannes Eckerström.

I biglietti

I biglietti per l'unica data italiana saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita tramite il Fan Club degli Iron Maiden dalle 10 del 24 settembre alle 9 del 26 settembre; in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle 10 del 25 settembre alle 9 del 26 settembre; non sarà necessaria la registrazione al sito. Poi la prevendita generale sarà su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 26 settembre. Sarà possibile acquistare anche il biglietto commemorativo, con la locandina ufficiale dello show stampata sul tagliando.