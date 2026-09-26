circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, Italia-Belgio su Rai1 domina la prima serata

La partita di Nations League disputata all'Olimpico di Roma contro il Belgio è stata seguita da 6.337.000 telespettatori pari al 34,2% di share

Un momento della partita - (Ipa)
Un momento della partita - (Ipa)
26 settembre 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Boom di ascolti su Rai1 per la Nazionale di calcio. Ieri sera, venerdì 25 settembre, la partita di Nations League disputata all'Olimpico di Roma contro il Belgio è stata infatti seguita da 6.337.000 telespettatori pari al 34,2% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip' visto da 1.783.000 telespettatori (share del 17%). Terzo posto per 'Quarto Grado' che su Retequattro ha ottenuto 941.000 telespettatori (share dell'8,2%).

Fuori dal podio su Rai2 'L’Ispettore Coliandro 6' in replica ha interessato 827.000 telespettatori (share del 4,9%) mentre su La7 'Propaganda Live' ha registrato 668.000 telespettatori e il 5,5% di share. Su Italia1 'Cia' ha realizzato invece 645.000 telespettatori e il 4,4% di share e su Rai3 il programma 'Familiar Touch' è stato visto da 546.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3%. Sul Nove 'Osteria Giacobazzi' ha totalizzato 422.000 telespettatori e il 2,7% mentre su Tv8 'Pechino Express – L’Estremo Oriente' ha conquistato 266.000 telespettatori e il 2,7% di share. Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' è stata vista da 4.337.000 telespettatori (share del 22,9%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv 25 settembre italia belgio italia belgio ascolti nations league
Vedi anche
Paura a Roma, incendio in un palazzo: fiamme in appartamento - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza