Belve, Iva Zanicchi: "Ho sgridato il Papa perché disse che 'Zingara' era di Mina"

La cantante intervistata da Francesca Fagnani

Iva Zanicchi - Ipa
04 novembre 2025 | 22.29
Redazione Adnkronos
"Quanto ho sgridato Papa Francesco...". Iva Zanicchi, ospite a 'Belve', a Francesca Fagnani nella seconda puntata del programma su Raidue ripercorre le tappe della propria vita e della carriera. "La mia voce ha delle sonorità che non si possono imitare, penso e mi auguro di aver lasciato di più il segno come cantante più che come conduttrice di 'Ok, il prezzo è giusto'". Il nome di Mina torna spesso nell'intervista: la voce della collega "è bellissima ma è più facile da imitare".

Iva Zanicchi ammette di aver persino sgridato Papa Francesco durante un'udienza per l'errore di aver attribuito a Mina il brano 'Zingara', grande successo di Iva Zanicchi. "Gli ho detto 'Santità, Lei in un'intervista in Spagna ha detto che Zingara era di Mina. Era mia!'. Il Papa ha chiesto scusa, le ho detto 'la perdono'...".

"Non sono mia stata invidiosa di Mina, potevo provare un po' di rabbia". "Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito", aggiunge.

'Ok, il prezzo è giusto' e Berlusconi

Quando Francesca Fagnani le chiede se è felice che nel 2026 tornerà il suo programma cult, Iva Zanicchi dice: "'Ok, il prezzo è giusto' senza di me sarà un flop". "Saranno contenti i dirigenti", chiosa con un sorriso Fagnani. "In passato ho detto che sarei andata a cena con Berlusconi e a letto con Rutelli? No!", dice. "Berlusconi non mi ha mai fatto nessuna avance in tanti anni. Non gli piacevo!", sorride.

"Da qualche mese faccio cattivi pensieri, mi vedo vecchia. Penso che la vita è passata, mi chiedo dove voglio andare. Sono cose brutte, a cui non voglio pensare. Mi manca quello che non posso più avere", conclude.

