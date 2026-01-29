Ivisionatici Music Festival arriva a Milano

Il 31 gennaio e 1 febbraio, presso il Barrio's Live, si terranno le semifinali di Milano della quinta edizione di Ivisionatici Music Festival : il contest musicale per artisti emergenti a carattere sociale e internazionale indetto da Ivisionatici. Anche quest'anno il contest sarà itinerante e toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano e Bologna. Ospiti in giuria delle date di Milano saranno: i giornalisti Matteo Cotellessa, Matteo Valsecchi e Federico Arduini, le conduttrici radiofoniche Giuditta Arecco e Daniela Cappelletti, l'autore tv e direttore artistico del SanNolo Lorenzo Campagnari e il conduttore radiofonico Alan Caligiuri. Le semifinali verranno presentate da Carlotta Brugin.

Inoltre, durante tutte le tappe del contest itinerante sarà presente Scarpetta Rossa Aps con uno stand dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Ad aprire le tappe del 31 gennaio e del 1 febbraio saranno le cantautrici Dinìche e Cura (corista di Rose Villain), ospiti del format Donne in Musica. Lo scopo diIvisionatici Music Festival è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi della quinta edizione prevede un contributo economico di mille euro al vincitore assoluto del contest.

I vincitori delle categorie interpreti e cantautori riceveranno: la registrazione o distribuzione di un brano inedito, un mese di ufficio stampa, esibizioni in altri festival gemellati, masterclass formative, tour radiofonico, interviste, consulenza manageriale e molti altri premi. Inoltre, 10 finalisti su 20 riceveranno la registrazione o la distribuzione di un brano inedito. Le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione 'iscrizione', sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.