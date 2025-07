Ivisionatici Music Festival, Miryam Belfiore e Matilde Montanari vincono quarta edizione

Sono Miryam Belfiore, per la categoria 'cantautori', e Matilde Montanari, per la categoria 'interpreti', le vincitrici della quarte edizione di Ivisionatici Music Festival, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale Ivisionatici, con il patrocinio del Nuovo Imaie, il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Roma e la media partnership di Dimensione Suono Roma. La finale si è tenuta il 9 luglio, presso l’Eur Social Park, a Roma. La cantautrice Miryam Belfiore, grazie al suo brano 'Mosca', ha, inoltre, vinto il 'Premio della Critica', assegnato dall’avvocato Ambrogio Di Nocera, ceo di D.N. Innovazione & Progetti, e il premio 'Best Lyrics Award'.

Chiara Galiazzo, presidente di giuria della finale, ha ricevuto il premio 'Donne in Musica', riconoscimento consegnato per la sua autenticità e integrità, all'interno di un settore musicale sempre mutevole, ponendosi come un esempio per le giovani cantautrici e interpreti. Durante l’evento, si sono esibiti i 20 finalisti, provenienti da tutta Italia, selezionati tra le oltre 1000 candidature pervenute nel corso di questa quarta edizione, dopo aver superato le 13 semifinali dal vivo, tenutesi a Roma, Napoli, Milano, Bologna, Modena e Lecce. A decretare la vittoria delle due artiste e a valutare le esibizioni è stata la giuria composta da: la cantautrice Chiara Galiazzo, il giornalista e conduttore Domenico Marocchi, la conduttrice radiofonica e autrice Noemi Serracini, le giornaliste Valentina Venturi e Sofia Petti, e la speaker radiofonica Eleonora Scaiola.

Ospite musicale della finale è stata la cantautrice Dinìche, reduce dalla vittoria all’1mnext, che ha presentato il suo ultimo singolo 'Nuttat’ (in rewind)'. A presentare l’evento sono stati gli speaker radiofonici e conduttori Riccardo Zianna e Marzia Presta. Ad apertura della finale si è tenuta la session unplugged, a cura di Donne in musica, durante la quale si sono esibite Chiré e Cinelli, Mommo e sonoalaska. Data la connotazione sociale del festival, presente in loco è stata la Fondazione Ambientalista Marevivo. Inoltre, Amanzio Marras ha realizzato interviste e contenuti dedicati ai finalisti del festival e Marzia Armaroli ha realizzato illustrazioni ispirate ai brani degli artisti in gara.

Il montepremi in palio ha un valore di circa 30mila euro. Dieci finalisti si sono aggiudicati la realizzazione di un brano inedito da registrare in studio, grazie alla collaborazione con le 10 etichette discografiche, partner del festival. Inoltre, i vincitori hanno vinto: realizzazione di un videoclip, masterclass formative, un mese di ufficio stampa, live in altri festival partner, borse di studio, un tour radiofonico e tanti altri premi. Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione del festival e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.