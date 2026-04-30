Era stata adottata insieme alla sorella Catherine dall'attore Peter Falk e dalla sua prima moglie, Alyce Mayo, sposata nel 1960

Jacqueline 'Jackie' Falk, figlia dell’indimenticabile interprete del tenente Colombo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a Los Angeles all’età di 60 anni. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles, come riportano oggi i media Usa, la morte è stata classificata come suicidio. Il decesso è avvenuto nella sua casa e il caso risulta tuttora formalmente aperto. Al momento, le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. L’ufficio informazioni del medico legale non ha fornito chiarimenti aggiuntivi.

Peter Falk, celebre attore televisivo e cinematografico, morì nel giugno 2011 all’età di 83 anni nella sua casa di Beverly Hills, dopo una lunga malattia legata all’Alzheimer e alla demenza.

Jackie Falk era stata adottata insieme alla sorella Catherine da Peter Falk e dalla sua prima moglie, Alyce Mayo, sposata nel 1960. La coppia divorziò nel 1976, ma secondo quanto raccontato negli anni da Catherine Falk, i due mantennero un rapporto amichevole anche dopo la separazione. Le figlie crebbero frequentando il mondo dello spettacolo: il padre le portava spesso a première cinematografiche e visite sui set, oltre a condividere momenti familiari come uscite e attività insieme.

Nel 1977, Peter Falk sposò l’attrice Shera Danese, conosciuta sul set del film Mikey and Nicky. Il matrimonio durò fino alla morte dell’attore. Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita, i rapporti familiari si complicarono. Catherine Falk denunciò pubblicamente difficoltà nell’ottenere accesso al padre, sostenendo che vi fossero ostacoli da parte della seconda moglie.

Dopo una lunga battaglia legale, nel 2009 un tribunale autorizzò Catherine a visitare il padre, già gravemente malato e sotto tutela legale. Shera Danese fu nominata sua tutrice. Secondo quanto riportato dal sito della Catherine Falk Foundation, Jackie Falk non partecipò alla causa e non riuscì a vedere il padre nei tre anni precedenti la sua morte. Le due sorelle avrebbero appreso del decesso del padre dai media.

La vicenda familiare contribuì a un più ampio dibattito negli Stati Uniti sul diritto dei figli a mantenere contatti con genitori incapaci, anche in presenza di nuovi coniugi o tutori legali. Catherine Falk si è in seguito impegnata in campagne per promuovere cambiamenti legislativi in materia. Peter Falk rimane una figura iconica della televisione mondiale grazie al personaggio del tenente Colombo, investigatore dall’aria distratta ma dalla mente acuta. Il ruolo gli valse fama internazionale e numerosi premi, diventando uno dei volti più riconoscibili della storia della tv. (di Paolo Martini)