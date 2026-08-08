Il nome del nuovo James Bond potrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno. A indicare una possibile tempistica per la scelta del successore di Daniel Craig è Amy Pascal, produttrice della nuova fase della saga insieme a David Heyman. Intervistata dal sito hollywoodiano Deadline, Pascal ha spiegato che la selezione procede con cautela e che l’obiettivo è trovare un interprete capace di imprimere una nuova identità all’agente segreto più famoso del cinema.

"La fine dell’anno è una buona stima", ha dichiarato Pascal rispondendo a una domanda sui tempi dell’annuncio. L’ex presidente di Sony Pictures Entertainment, coinvolta in numerosi progetti di successo tra cui Ghostbusters, Venom e l’ultimo Spider-Man, ha sottolineato la difficoltà di raccogliere l’eredità lasciata da Daniel Craig. "Stiamo procedendo con metodo. Dopo aver lavorato nello studio con Barbara Broccoli, posso dire che succedere a Daniel Craig è una performance difficile da eguagliare. Deve essere qualcosa di davvero diverso, avvincente e originale", ha spiegato la produttrice.

La scelta

La scelta del nuovo interprete di 007 è attesa da anni. Craig ha concluso la sua esperienza nei panni dell’agente britannico con 'No Time to Die' nel 2021, lasciando aperta una delle principali questioni legate al futuro della franchise.

Secondo un’indiscrezione pubblicata da Variety nel 2025, sarebbero soprattutto tre gli attori considerati per il ruolo. Si tratta di interpreti britannici o provenienti dal Commonwealth e, in tutti i casi, con meno di 30 anni: una scelta che segnerebbe un netto ringiovanimento rispetto a Craig, che aveva 53 anni al momento della sua ultima missione.

Tra i candidati più citati c’è Jacob Elordi, australiano diventato celebre grazie alla serie Euphoria e successivamente protagonista di produzioni cinematografiche d’autore, lavorando con registi come Sofia Coppola e Paul Schrader. Un altro nome è quello di Harris Dickinson, visto sul grande schermo in Maleficent - Signora del male e in Triangle of Sadness di Ruben Östlund. In corsa, almeno secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche Tom Holland, interprete di Spider-Man dal 2016 e ormai una delle principali star della nuova generazione. Il suo eventuale coinvolgimento, tuttavia, potrebbe essere complicato dagli impegni contrattuali con Marvel. Non è esclusa, però, la possibilità che la produzione scelga una strada completamente diversa, affidando il ruolo a un attore ancora poco conosciuto dal grande pubblico.

A contribuire alle aspettative sul futuro della saga c’è anche la scelta di Denis Villeneuve come regista del prossimo capitolo. L’arrivo del cineasta canadese, autore di film come Dune e Blade Runner 2049, ha contribuito a rassicurare i fan più legati alla tradizione della serie, preoccupati che il passaggio della franchise sotto il controllo di Amazon potesse modificarne profondamente l’identità. Ora l’attenzione è tutta sulla scelta dell’interprete. Dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, il prossimo volto di James Bond sarà chiamato a inaugurare una nuova era per l’agente al servizio di Sua Maestà. (di Paolo Martini)