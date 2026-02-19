circle x black
L'ultimo atto d'amore di James Van Der Beek, un nuovo 'sì' prima dell'addio

Nozze bis sul letto di malattia. "Una cerimonia semplice e toccante", ha detto la moglie

Kimberly Brook e James Van Der Beek - Ipa
19 febbraio 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un addio, sul letto di malattia, trasformato in un nuovo "sì". Poco prima della sua scomparsa, avvenuta l'11 febbraio scorso, l'attore statunitense James Van Der Beek e la moglie Kimberly Brook hanno rinnovato le promesse di matrimonio in una cerimonia intima e commovente.

A raccontarlo è stata la stessa Kimberly, 44 anni, in un'intervista alla rivista americana 'People'. "I nostri amici ci hanno procurato nuove fedi, hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele, e abbiamo rinnovato i nostri voti dal letto", ha spiegato. La celebrazione, definita "semplice, bella e toccante", si è svolta alla presenza dei familiari più stretti, mentre altri amici hanno partecipato a distanza tramite Zoom. Un musicista ha eseguito 'Somewhere Over the Rainbow', brano simbolico che ha accompagnato il momento.

La decisione di rinnovare le promesse sarebbe stata presa solo due giorni prima della cerimonia, in modo spontaneo, come gesto di unione e condivisione in un momento delicato. L'attore, noto al grande pubblico per il ruolo nella serie cult 'Dawson's Creek', è morto all'età di 48 anni. Nel novembre 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di tumore al colon.

Van Der Beek era stato sposato in precedenza con l'attrice Heather McComb. Dopo il divorzio, nel 2010 aveva sposato Kimberly Brook a Tel Aviv, con la quale ha avuto sei figli. Il successo di 'Dawson's Creek' lo aveva reso una star internazionale alla fine degli anni Novanta, trasformandolo in uno dei volti simbolo della televisione adolescenziale dell'epoca. Oggi, il ricordo dell'attore si intreccia con l'immagine di un ultimo gesto d'amore condiviso con la famiglia e gli amici più cari. (di Paolo Martini)

