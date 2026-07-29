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Jared Leto e presunti abusi sessuali, quattro donne lo denunciano

Le presunte violenze e molestie risalirebbero al periodo compreso tra il 2002 e il 2016, quando le accusatrici erano adolescenti

Jared Leto - Ipa/Foto
Jared Leto - Ipa/Foto
29 luglio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quattro donne hanno accusato l’attore premio Oscar e cantante statunitense Jared Leto, frontman della band Thirty Seconds to Mars, di presunte condotte sessuali criminali, in episodi che, secondo le testimonianze raccolte dalla Bbc, sarebbero avvenuti quando erano adolescenti. Le accuse sono contenute nel documentario della Bbc "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", nel quale dieci donne raccontano presunti comportamenti inappropriati attribuiti all’artista. Nove di loro hanno deciso di rendere pubbliche le proprie testimonianze per la prima volta. Una delle donne afferma di essere stata aggredita sessualmente in un bagno di un motel nel 2002, quando aveva 17 anni. Un’altra sostiene che Leto, allora 41enne, l’avrebbe minacciata di violenza sessuale nel corso di un incontro in una stanza d’albergo nel 2013, quando lei aveva 19 anni.

Una terza donna racconta di aver avuto rapporti sessuali con l’attore a 17 anni in California, circostanza che, secondo la legge dello Stato, potrebbe configurare il reato di violenza sessuale su minore. La donna sostiene che Leto avesse minimizzato un precedente confronto sull’età del consenso, fissata a 18 anni in California. Una quarta accusatrice riferisce invece di essere stata oggetto di presunte condotte di adescamento quando aveva 16 anni, attraverso telefonate dal contenuto sessualmente esplicito. La donna sostiene inoltre di aver ricevuto successivamente un accordo di riservatezza per impedirle di parlare del rapporto con l’attore, documento che ha rifiutato di firmare.

La Bbc riferisce di aver verificato alcuni elementi delle testimonianze attraverso amici e familiari a cui le donne avrebbero raccontato gli episodi all’epoca dei fatti, oltre ad aver esaminato fotografie e messaggi a sostegno dei loro racconti. Jared Leto, 54 anni, non ha risposto alle richieste di commento della Bbc sulle accuse.

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abusi sessuali presunti abusi sessuali abusi sessuali accuse jared leto jared leto abusi sessuali
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