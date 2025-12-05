George Clooney e Adam Sandler arrivano su Netflix con 'Jay Kelly', disponibile in streaming da oggi 5 dicembre. Nel film del candidato all'Oscar Noah Baumbach, Clooney interpreta un divo di Hollywood alle prese con una crisi d'identità. Tra rimpianti e glorie, intraprende un viaggio di auto-scoperta affrontando il proprio passato e il presente, accompagnato dal suo devoto manager Ron, interpretato da Adam Sandler.

Il filo che unisce Jay Kelly e Ron è fatto di rinunce e scelte difficili per il lavoro. "A causa del successo non ho perso molto, sono davvero fortunato", dice all'Adnkronos Sandler. Clooney interviene ironico con un secco: “Credibilità”, prima che l'amico e collega riprenda le fila della sua risposta: “Siamo entrambi molto fortunati perché riusciamo a tenere la nostra famiglia vicino a noi. Quando lavori duramente, come in ogni altro mestiere, devi stare lontano dalla famiglia, e questo fa male. Ma cerchi di tornare il prima possibile”. Sandler "è molto bravo a tenere la sua famiglia vicino, ed è difficile in questo ambiente", aggiunge Clooney. (di Lucrezia Leombruni)