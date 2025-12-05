circle x black
Cerca nel sito
 

Clooney e Sandler: "Prezzo più alto del nostro lavoro? Stare lontani da famiglia" - Video

05 dicembre 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

George Clooney e Adam Sandler arrivano su Netflix con 'Jay Kelly', disponibile in streaming da oggi 5 dicembre. Nel film del candidato all'Oscar Noah Baumbach, Clooney interpreta un divo di Hollywood alle prese con una crisi d'identità. Tra rimpianti e glorie, intraprende un viaggio di auto-scoperta affrontando il proprio passato e il presente, accompagnato dal suo devoto manager Ron, interpretato da Adam Sandler.

Il filo che unisce Jay Kelly e Ron è fatto di rinunce e scelte difficili per il lavoro. "A causa del successo non ho perso molto, sono davvero fortunato", dice all'Adnkronos Sandler. Clooney interviene ironico con un secco: “Credibilità”, prima che l'amico e collega riprenda le fila della sua risposta: “Siamo entrambi molto fortunati perché riusciamo a tenere la nostra famiglia vicino a noi. Quando lavori duramente, come in ogni altro mestiere, devi stare lontano dalla famiglia, e questo fa male. Ma cerchi di tornare il prima possibile”. Sandler "è molto bravo a tenere la sua famiglia vicino, ed è difficile in questo ambiente", aggiunge Clooney. (di Lucrezia Leombruni)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
adam sandler jay kelly netflix jay kelly cast george clooney
Vedi anche
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza