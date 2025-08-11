circle x black
Vanity Fair

Jennifer Aniston: "Con Gwyneth Paltrow parliamo del nostro ex Brad Pitt"

L'intervista a Vanity Fair: "Abbiamo fatto di tutto per aiutare Matthew Perry. Sono felice che non soffra più"

11 agosto 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ha superato i pregiudizi sul lavoro, uno stalker e gossip di ogni tipo sulla sua vita privata (leggi Pedro Pascal e Barack Obama). La star della serie tv 'The Morning Show', Jennifer Aniston, è la protagonista della copertina del nuovo numero di 'Vanity Fair'. In una lunga intervista al magazine parla dell’importanza del sostegno tra donne e di quell’attitudine zen con la quale affronta i pettegolezzi di Hollywood.

"Con Gwyneth Paltrow parliamo di Brad Pitt e benessere"

Alla domanda se parla mai di Brad Pitt con l’amica Gwyneth Paltrow: "Oh certo, come potremmo non farlo? Siamo ragazze'', risponde l'attrice. Ma si scambiano più consigli sul benessere: ''Ci chiediamo: 'Tu cosa fai per questo? Hai un medico nuovo per quest’altro?'''.

Il difficile rapporto con il padre: "Cercavo la sua approvazione"

Sulle sue origini la Aniston spiega: ''Sono davvero grata. Vengo dal nulla. Eravamo al verde. Qui non c’è nessuna nepo baby''. E sul rapporto con il padre rivela: ''Ho sempre cercato la sua approvazione, era la cosa che mi spingeva avanti, ma anche la mia più grande delusione: cercare di impressionare e dimostrare il proprio valore a un uomo che non era in grado di dare più di tanto''. Sentiva che, se fosse riuscita a sfondare come attrice, ''mi avrebbe amata quanto io amavo lui''.

"Fatto di tutto per aiutare Matthew Perry, felice che non soffra più"

Sugli sforzi per aiutare Matthew Perry, co-star di 'Friends', nella sua lotta contro la dipendenza la Aniston racconta: ''Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile. Ma sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo, perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Per quanto sia stato doloroso per noi e per i fan, una parte di me pensa che forse sia stato meglio così. Sono felice che non soffra più''.

