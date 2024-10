Non è stato un periodo facile quello di Jennifer Lopez. La cantante e attrice statunitense è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato doloroso superare la separazione dall'ex marito, Ben Affleck.

Il divorzio da Ben Affleck

JLo, a cuore aperto, ha raccontato - in una lunga intervista rilasciata al 'Magazine Interview' - di aver sofferto molto dopo il divorzio da Ben Affleck: "Pensavo di aver imparato a stare da sola, ma non era così. Questa estate mi sono detta 'ho bisogno di andare via e stare da sola'. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male”, ha tuonato la 55enne.

Jennifer Lopez, adesso single, è pronta a viversi la sua avventura in solitudine anche se sogna di invecchiare con qualcuno: "Mi sento sola e spaesata, ma non lascerò che questa cosa mi distrugga. Sono in grado di provare gioia anche da sola. Non devo cercare la felicità da nessun altro, ma solo da me stessa", ha chiosato la popstar.

La relazione con Affleck

La relazione con l'attore e regista Ben Affleck era cominciata nei primi anni 2000: qualche anno dopo però i due si erano separati. Nel 2021 avevano deciso di riprovarci e l'anno successivo, nel 2022, si sono uniti in matrimonio. La favola tra i due è finita ufficialmente lo scorso 20 agosto, quando la Lopez ha presentato i documenti del divorzio in tribunale.