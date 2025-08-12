circle x black
Cerca nel sito
 

Jerry Calà e Matteo Renzi, serata a sorpresa all'Anema e Core di Capri

Alla Taverna è salito sul palco Jerry Calà al fianco di Gianluigi Lembo, tra il pubblico anche l'ex premier con la famiglia

Matteo Renzi, Jerry Calà e Gianluigi Lembo
Matteo Renzi, Jerry Calà e Gianluigi Lembo
12 agosto 2025 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serata sorprendente per chi frequenta la Taverna Anema e Core di Capri. A catalizzare l’attenzione del pubblico l’arrivo di Jerry Calà, amico storico del locale, che ha condiviso il palco con Gianluigi Lembo. Ma tra i tavoli c’era anche Matteo Renzi, in vacanza con amici e famiglia. Momento clou della serata quando i figli dell’ex premier, Francesco ed Ester, hanno improvvisato una versione di “Anna e Marco” di Lucio Dalla, dedicandola ai genitori. La canzone recita “Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo”, ma Renzi non si è tirato indietro e ha ballato e cantato in pista, mentre gli organizzatori distribuivano costumi da Superman, antico romano e tamburelli capresi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jerry Calà Matteo Renzi Anema e Core Capri
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza