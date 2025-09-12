circle x black
Cerca nel sito
 

Jim Jefferies sbarca in Italia con il nuovo tour ‘Son of a Carpenter’

Il comico australiano pronto a conquistare il pubblico con uno spettacolo inedito a Milano e Roma

JIM JEFFERIES
JIM JEFFERIES
12 settembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il comico australiano di fama internazionale Jim Jefferies sta per tornare in Italia per due spettacoli del nuovo tour mondiale ‘Son of a Carpenter’. Jefferies si esibirà venerdì prossimo 19 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, per la gioia dei fan milanesi che lo hanno già accolto con entusiasmo in passato. Il giorno successivo, sabato 20 settembre, sarà invece la prima volta assoluta a Roma, sul prestigioso palco del Teatro Ambra Jovinelli. Conosciuto in tutto il mondo per il suo stile tagliente, la sua comicità irriverente e la capacità di affrontare con ironia temi sociali, politici e culturali, Jim Jefferies è una delle voci più riconoscibili e provocatorie della stand-up comedy contemporanea. Nato in Australia, il comico vive attualmente negli Stati Uniti) ha raggiunto la notorietà globale grazie al suo approccio diretto e senza filtri. È il creatore e protagonista della sitcom ‘Legit’ (FX) e dell’acclamato ‘The Jim Jefferies Show’ su Comedy Central, dove ha trattato temi di attualità con uno stile unico e caustico. Su Netflix, ha pubblicato diversi special di successo tra cui ‘Bare’ (2014), ‘Freedumb’ (2016), ‘This Is Me, Now’ (2018), ‘Intolerant’ (2020), ‘Two Limb Policy’ (2025).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stand up comedy Tour mondiale Spettacoli
Vedi anche
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza