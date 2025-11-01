Joe Romano è il vincitore di 'Italia's Got Talent'

Joe Romano è il vincitore della nuova edizione di 'Italia’s Got Talent', lo show prodotto da Fremantle Italia disponibile in esclusiva su Disney+ con tutti gli episodi. Nel corso della finale, trasmessa in diretta per la prima volta su Disney+, i dieci concorrenti giunti all’ultima puntata sono stati protagonisti di un emozionante testa a testa dal vivo che li ha visti dare il meglio di sé per conquistare i voti del pubblico, chiamato a eleggere il vincitore tramite l’App ufficiale di Italia’s Got Talent. I giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, insieme ai conduttori Aurora e Fru, hanno dato risalto a ogni performance incoraggiando ogni concorrente con battute e consigli. Dopo una coinvolgente interpretazione di 'Try' di Pink, che ha completamente conquistato gli spettatori, è stato Joe Romano ad aggiudicarsi l’ambito premio. E in più, per lui, anche il Golden Ticket di Intercity, offerto da Trenitalia, società del Gruppo FS, in qualità di Main Partner.

Nato a San Giorgio a Cremano e cresciuto a Casalnuovo di Napoli, Biagio 'Joe' Romano canta da quando aveva 4 anni e crede che il talento sia saper coltivare il dono con cui nasciamo tutti, ogni giorno. A otto anni inizia a studiare pianoforte, ma presto capisce che la sua vera passione è il canto. A quindici anni comincia a seguire lezioni di canto con un’insegnante del suo paese, mentre a vent’anni fonda, insieme al fratello e al suo migliore amico, un trio vocale. La dimensione live è quella che Joe ama di più: negli anni della gavetta si esibisce instancabilmente in locali, eventi e villaggi turistici, costruendo passo dopo passo la propria identità artistica.

Sul palco di Italia’s Got Talent, oltre a reinterpretare un brano di 'Pink' in finale, ha emozionato il pubblico alle Audition con il brano 'Into the Unknown', tratto dal film d’animazione Walt Disney Animation Studios, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, ottenendo il Golden Buzzer di Mara Maionchi. Alle semifinali, poi, ha sorpreso tutti con un originale mash-up di 'Oltre l’orizzonte' (dal film Walt Disney Animation Studios, Oceania) e 'Highway to Hell', il celebre brano degli AC/DC, una combinazione che ha messo in luce il suo talento e la sua versatilità vocale. Quello assegnato a Joe Romano non è stato l’unico premio della serata. Quest’anno, infatti, l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld, ha permesso al pubblico di votare non solo il vincitore durante la finale in diretta ma anche, ogni settimana, il concorrente che ha realizzato l'esibizione ritenuta più 'coraggiosa' della puntata. Nel corso dell’ultimo episodio i conduttori Aurora e Fru hanno annunciato che, dopo aver ricevuto il maggior numero di voti in assoluto, il 'Premio MediaWorld Let’s Go' è stato assegnato a Dmytro Onyshchenko, il giovanissimo atleta di Kiev che ha incantato gli spettatori con la sua leggiadria e il suo talento.

A Italia’s Got Talent Dmytro ha portato un numero di acrobatica aerea che si fonde con la giocoleria. La mamma è la sua allenatrice. Dmytro si allena nella scuola della madre. Il padre è un ingegnere / scenografo del circo. È lui a creare gli attrezzi che usa il figlio ed è lui che lo solleva in aria per la parte aerea delle sue esibizioni. Nonostante la Guerra, hanno deciso di rimanere a vivere a Kiev e vanno all’estero solo per esibirsi. Dmytro è un bambino molto concentrato e volenteroso. Studia circo da quando aveva 4 anni. Nel futuro sogna di entrare a far parte del Cirque Du Soleil e di riuscire a giocolare con 9 palline contemporaneamente in aria e con 12 a terra.

