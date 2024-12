Ospiti a Verissimo le sorelle Mattera per raccontare il difficile percorso vissuto

Jessica Mattera, sorella minore della showgirl Justine, ha raccontato del suo difficile percorso di vita, segnato da diverse battaglie: dal linfoma di Hodgkin, diagnosticato a soli 11 anni, all'infarto avuto lo scorso anno.

Il racconto di Jessica

“È stata una grande battaglia, ho dovuto imparare tutto dall’inizio, non pensavo di riuscire a riprendermi”, ha detto Jessica Mattera ospite a Verissimo, insieme alla sorella Justine. “I medici mi giuravano che col tempo sarei guarita, ma io avevo molto paura”, ha raccontato Jessica ricordando uno dei periodi più difficili della sua vita, quando lo scorso anno ha affrontato un trapianto al cuore dopo aver avuto un infarto.

Non riuscendo a trattenere le lacrime, la sorella Justine ha detto: “Ho pensato di perderla, mi sono resa conto di quanto fosse importante per me. Abbiamo litigato tante volte, ma quando Jessica ha avuto quest’infarto, nient’altro aveva più senso. Volevo solo vederla sorridere di nuovo”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Jessica ha affrontato tre grandi battaglie nel corso della sua vita, la prima quando era solo una bambina e le è stato diagnosticato il linfoma: “È stato davvero difficile vivere con questo peso, mi sentivo allontanata da tutti i miei amici”. Poi, un altro tumore a 28 anni, questa volta, al seno: “Non avevo più una vita da vivere, mi sentivo non umana, niente aveva più senso. Mi dicevano che avrei dovuto sottopormi a una mastectomia, e l’ho fatto perché volevo continuare a vivere”, ha raccontato.

Poi, un anno fa Jessica Mattera ha avuto un infarto e stava per perdere la vita: “Non c’era più niente da fare. Stavo morendo, mi ero arresa, avevo buio tutto intorno. Avevano smesso di rianimarmi, mi avevano già dato l'estrema unzione. Poi ho sentito la voce di mia sorella e sono tornata in vita”.