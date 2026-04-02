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Kasabian, esce a luglio il nuovo album 'Act III'

La band capitanata da Serge Pizzorno farà anche tappa in Italia con una data a Napoli il 24 luglio. 'Great Pretender' il nuovo singolo estratto

I Kasabian
I Kasabian
02 aprile 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Uscirà il 17 luglio prossimo 'Act III', il nuovo album dei Kasabian, che tornano con il nuovo singolo 'Great Pretender', in radio da venerdì 10 aprile, secondo estratto dal loro prossimo lavoro dsicografico, già disponibile in pre-order. Dopo aver inaugurato il 2026 collaborando con Calvin Harris alla realizzazione della hit 'Release The Pressure', e 'Hippie Sunshine', il primo brano che anticipa le sonorità del nuovo album, 'Great Pretender' è un inno euforico e irresistibile scritto da Serge Pizzorno e prodotto dallo stesso Serge e Mark Ralph.

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"'Great Pretender' parla della sindrome dell’impostore non come di una debolezza, ma come del segnale che si è sull’orlo di qualcosa di reale - racconta Serge Pizzorno -. È quella sensazione che si prova un attimo prima di salire sul palco, quando le luci si abbassano ed è ora o mai più”. 'Act III', nono album in studio della band, è stato registrato al The Sergery e al Club Ralph e prodotto da Serge e Mark Ralph. Caratterizzato dalla voce velata e immediatamente riconoscibile di Serge, l’album è composto da 10 brani dal sound pop unito a chitarre con influenze psichedeliche e tre interludi. Caratterizzato da ritornelli accattivanti e di grande impatto, l’album conferma i Kasabian come una delle band britanniche più importanti del XXI secolo.

Di seguito la tracklist: 'quiet on set please 1m9'; 'Soulmate'; 'Hippie Sunshine'; 'Superpowers'; 'Great Pretender'; 'Nothing Better Than This'; 'mind palace 2m7'; 'Silver Apple Eyes'; 'The Guru And The Crypto Time Machine'; 'npc 3m12'; 'Glide'; 'Hyper//Rising'; 'Say You (Closer)'. La band tornerà a Londra quest'estate per un grande concerto da headliner a Finsbury Park il 4 luglio. Ad aprire la serata ci saranno Louis Dunford, Razorlight, The K’s, Miles Kane e SOFY. La band suonerà anche in una serie di festival in tutto il Regno Unito e in Europa quest'estate, tra cui Boardmasters, Trnsmt, Victorious Festival, Mad Cool Festival e altri ancora. In Italia arriveranno per un’unica data, il 24 luglio al Noisy Naples Fest di Napoli.

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Kasabian album nuovo singolo concerto festival
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