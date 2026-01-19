circle x black
Katia Ricciarelli: "Faccio ancora sogni erotici ma senza dare volti"

E racconta il matrimonio con Pippo Baudo, 40 anni fa, nel giorno del suo compleanno

Katia Ricciarelli - Ipa
Katia Ricciarelli - Ipa
19 gennaio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Nel giorno del mio compleanno, 40 anni fa, sposai Pippo Baudo, mi feci un bel regalo. Il tempo era poco, io subito dopo dovevo andare in Russia per una turné e allora gli dissi: ci sposiamo e il giorno dopo partiamo. Lui in Russia si divertì da morire, faceva andare su e giù il sipario del teatro Bolshoi in continuazione, fu divertentissimo''. A raccontarlo, il giorno dopo il suo 80esimo compleanno, è Katia Ricciarelli, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1.

Le sono mancati i suoi auguri? ''Negli ultimi anni no. Ogni tanto forse ero io a provare a mandare a Pippo dei messaggi, in cui chiedevo di potergli fare gli auguri, visto che, non so perché, non potevo parlarci direttamente''. Recentemente ha raccontato che spesso i suoi sogni sono a tema sessuale: ''Io sogno tantissimo, ogni notte, un po' di tutto. In quei casi non sogno qualcuno in particolare, è un qualcuno senza un viso. D'altra parte io sono sola, non ho uomini, vivo col mio cane: è troppo faticoso avere un uomo, io ho già dato".

