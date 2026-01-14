L'attore canadese Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles dopo essere stato coinvolto in una presunta aggressione ai danni di un autista di taxi. Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti intorno alle 0:15 di lunedì 12 gennaio in prossimità dell'incrocio tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue, dopo una segnalazione di aggressione. La polizia ha riferito che il sospetto è salito a bordo di un veicolo di ride-share, un servizio di auto a chiamata, ha aggredito l'autista e ha proferito "minacce di natura criminale". Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.

Sutherland è stato identificato come il sospetto e arrestato sul posto con l'accusa di minacce criminali, in violazione della sezione 422 del codice penale della California. L'indagine è ancora in corso.

Secondo Nbc News, l'attore è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 50.000 dollari e la sua prima udienza in tribunale è fissata per il 2 febbraio. Al momento, i rappresentanti di Sutherland non hanno rilasciato dichiarazioni. Figlio degli attori Shirley Douglas e Donald Sutherland, Kiefer Sutherland è noto al grande pubblico per ruoli in film come 'Stand By Me - Ricordo di un'estate', 'Ragazzi perduti', 'Codice d'onore' e serie televisive di successo come '24', dove ha interpretato l'agente antiterrorismo Jack Bauer, vincendo due Emmy Award.