I Kneecap arrivano in Italia per la prima volta con quattro date in programma a giugno nell'ambito del 'Fenian Tour', in occasione dell'uscita del nuovo album 'Fenian', disponibile dal 24 aprile per Heavenly Recordings. Il trio di Belfast si esibirà il 15 giugno a Milano - Circolo Magnolia - Unaltrofestival, poi il 16 giugno a Bologna - Sequoie Park, il 17 giugno a Roma - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea Roma Summer Fest e il 18 giugno a Bari - Fiera del Levante Locus Festival. I biglietti saranno disponibili su comcerto.it e livenation.it dalle 10 di venerdì 20 febbraio. "Hanno provato a fermarci etichettandoci come 'terroristi', cancellando concerti e con interventi del Primo Ministro in persona. Ma siamo ancora qui - hanno detto i membri del trio, Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí - Fenian è la nostra risposta: più oscura, più sfidante, più trionfante. Un album per chi dice la verità al potere".

'Fenian', prodotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), segna un nuovo capitolo nella traiettoria della band ed è il loro terzo album in studio, dopo Fine Art (2024), lavoro che ha ampliato la risonanza internazionale dei Kneecap. Un disco diretto e radicale, che fonde hip-hop, elettronica e attitudine punk, alternando provocazione e lucidità. I testi affondano le radici nell’identità culturale irlandese e affrontano senza filtri temi sociali e politici, confermando il trio come una delle voci più scomode e rilevanti della loro generazione. Il primo singolo estratto dall’album, 'Liars Tale', è un brano punk-rave incendiario che smaschera i tentativi di censura e repressione politica, guidato da riff rock anni ’80 e caotici beat rave-punk. L’album vede anche le collaborazioni di Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi, con tracce come Éire go Deo, Palestine (ft. Fawzi)e la title-track Fenian, veri inni da live-show che uniscono messaggi politici, satira e puro divertimento.

Negli ultimi anni il gruppo ha attirato l’attenzione internazionale anche per il proprio posizionamento politico, prendendo apertamente parola sul conflitto israelo-palestinese e sostenendo la causa palestinese attraverso dichiarazioni pubbliche, simboli e prese di posizione che hanno acceso il dibattito ben oltre l’ambito musicale. A rafforzare ulteriormente l’impatto culturale del progetto è arrivato anche il biopic omonimo vincitore di Bafta e Sundance, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, che ha contribuito a trasformare i Kneecap da culto underground a caso internazionale. Il Fenian Tour accompagna l’uscita del nuovo album e segna la prima occasione per il pubblico italiano di assistere a un live dei Kneecap, con un repertorio che attraversa l’intero percorso della band, dagli esordi fino all’ultimo capitolo discografico.