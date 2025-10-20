circle x black
Cerca nel sito
 

Parte 'La Pennicanza' su Rai Radio2 ma Fiorello debutta da remoto

Lo showman indisposto ironizza: "Ecco quello che succede quando si prova a prendere il posto di Vespa"

Fiorello - Ipa
Fiorello - Ipa
20 ottobre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Debutto da remoto per Fiorello, costretto a rinunciare alla prima puntata de 'La Pennicanza' su Rai Radio2. Lo showman però si è collegato per qualche minuto al telefono con Fabrizio Biggio, per commentare la sua assenza in studio, dovuta a un'indisposizione. Pronta la battuta: "Ecco quello che succede quando si prova a prendere il posto di Vespa…Serva da monito a tutto il mondo dello spettacolo!", ha ironizzato riferendosi all'incursione a sorpresa di ieri, domenica 19 ottobre, a 'Cinque Minuti' su Rai1.

Fiorello ha poi continuato: "Citerei Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa", ha detto, ringraziando Vespa per avergli prestato lo studio. "D’altronde - ha aggiunto - le prime puntate sono problematiche, meglio saltarle e andare direttamente alla seconda!”. Fiorello e Biggio - assicurano dallo staff - torneranno in onda domani alle 13.45 su Rai Radio2 per la seconda puntata de 'La Pennicanza'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La Pennicanza fiorello pennicanza fiorello vespa fiorello rai 1 fiorello radio 2
Vedi anche
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Festa del Cinema di Roma, l’attesa è tutta per Jennifer Lawrence: videonews dalla nostra inviata
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza