Debutto da remoto per Fiorello, costretto a rinunciare alla prima puntata de 'La Pennicanza' su Rai Radio2. Lo showman però si è collegato per qualche minuto al telefono con Fabrizio Biggio, per commentare la sua assenza in studio, dovuta a un'indisposizione. Pronta la battuta: "Ecco quello che succede quando si prova a prendere il posto di Vespa…Serva da monito a tutto il mondo dello spettacolo!", ha ironizzato riferendosi all'incursione a sorpresa di ieri, domenica 19 ottobre, a 'Cinque Minuti' su Rai1.

Fiorello ha poi continuato: "Citerei Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa", ha detto, ringraziando Vespa per avergli prestato lo studio. "D’altronde - ha aggiunto - le prime puntate sono problematiche, meglio saltarle e andare direttamente alla seconda!”. Fiorello e Biggio - assicurano dallo staff - torneranno in onda domani alle 13.45 su Rai Radio2 per la seconda puntata de 'La Pennicanza'.