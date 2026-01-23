circle x black
La volta buona, Nikita Perotti: "Se c'è amore, l'età non conta". Frecciata ad Andrea Delogu?

Il maestro di ballo di Ballando con le stelle è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
23 gennaio 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
"Non è mai stata un problema". Così Nikita Perotti ospite oggi a La volta buona ha parlato della differenza d'età nelle relazioni sentimentali. "Se due persone si amano non capisco perché non possono amarsi e stare insieme", ha detto il maestro di ballo di Ballando con le stelle.

Una dichiarazione che in molti hanno interpretato come una possibile 'frecciata' ad Andrea Delogu, sua partner di ballo nel dance show di Rai 1, che quest'anno li ha visti trionfare insieme. Dopo la vittoria, infatti, la conduttrice ospite a Domenica In insieme a Perotti aveva lanciato un appello: "Chiunque voglia il numero o voglia provarci con Nikita deve passare da me". Un'eventualità, che come ha detto il ballerino, non si è ancora presentata.

La complicità nel ballo tra Andrea Delogu e Nikita Perotti aveva fatto sperare, tra giudici e utenti social, in un rapporto più intimo. Andrea Delogu ha, tuttavia, più volte smentito citando come 'problema' proprio la differenza di età: lei ha 43 anni e lui 21. "Non è la differenza d'età il problema, ma che Nikita è troppo piccolo", aveva scherzato la conduttrice televisiva.

