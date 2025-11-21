circle x black
Laura Efrikian e le Kessler: "Hanno fatto bene. Io non vorrei mai diventare una specie di ortaggio"

L'attrice ospite nel salotto di Caterina Balivo ha detto il suo pensiero sull'addio delle gemelle

Gemelle Kessler e Laura Efrikian - fotogramma/ipa
21 novembre 2025 | 15.39
Redazione Adnkronos
"Io penso che abbiano fatto bene". Così Laura Efrikian, ospite oggi a La volta buona, ha commentato la scelta delle gemelle Kessler di ricorrere al suicidio assistito, decisione che nei giorni scorsi ha accesso un dibattito pubblico.

Interpellata da Caterina Balivo, l'attrice ha espresso il suo punto di vista: "Io penso tutto il bene possibile, soprattutto perché lo hanno scelto loro. Nasciamo e poi cosa dobbiamo fare? Vivere per forza fino a quando decide il destino?".

Secondo Efrikian è possibile che le gemelle abbiano preso la decisione insieme anche per le condizioni di salute forse difficili: "Può essere che abbiano deciso in armonia che non era più ora di continuare, magari non stavano bene, qualunque cosa sia successa io trovo che loro siano state coraggiose e io farò così", ha aggiunto. "Se penserò - ha aggiunto l'attrice - che non avrò più le possibilità di fare le cose che voglio io non voglio pesare sui miei figli e diventare una specie di ortaggio, io voglio farla finita". Parole che hanno ottenuto l'approvazione dal pubblico in studio.

