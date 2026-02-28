circle x black
Cerca nel sito
 

LDA: "Duettare con papà Gigi mi spaventa, Tredici Pietro vero vincitore"

Il cantante, figlio di Gigi D'Alessio, ospite oggi nello studio-glass de La volta buona a pochi passi dall’Ariston

Gigi D'Alessio e il figlio LDA, Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro - fotogramma/ipa
Gigi D'Alessio e il figlio LDA, Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tredici Pietro ha realizzato quello che è un mio grande sogno: duettare con mio padre". Così LDA, in gara al Festival di Sanremo con Aka7even, ospite nello studio-glass de La volta buona, ha commentato l'esibizione andata in scena ieri che ha visto protagonista Tredici Pietro in duetto con il papà Gianni Morandi. "Tredici Pietro è stato il vero vincitore della serata delle cover", ha detto Luca D'Alessio.

L'artista ha ammesso che condividere il palco con il padre, Gigi D'Alessio, è uno dei suoi più grandi sogni. "Solo io - ha detto - e Leo Gassmann possiamo capire cosa è successo sul palco, è un mio grande sogno", ha detto citando il terzo figlio d'arte in gara al Festival, Leo Gassmann, figlio dell'attore Alessandro Gassmann.

Ma LDA non ha nascosto il timore: "Io ho molta paura di duettare con mio padre. Non mi sento ancora pronto. A me Gianni e Pietro hanno emozionato tanto, io so perfettamente quello che prova Pietro, ed è stato bellissimo da vedere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 gigi d'alessio lda tredici pietro gianni morandi
Vedi anche
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce&Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza