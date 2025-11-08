circle x black
Cerca nel sito
 

Legale figlia Sgarbi: "Querele contro chi alimenta macchina del fango"

La nota dell'avvocato Giampaolo Iacobbi che replica duramente a Sabrina Colle (Groppelli) e alle cifre circolate sul mantenimento che la sua assistita avrebbe ricevuto dal padre

Evelina Sgarbi - (Ipa)
Evelina Sgarbi - (Ipa)
08 novembre 2025 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Quereleremo tutti coloro che danno dati falsi e alimentano la macchina del fango contro Evelina Sgarbi". Lo annuncia in una nota l'avvocato Giampaolo Iacobbi, legale della figlia di Vittorio Sgarbi, replicando duramente a Sabrina Colle (Groppelli) e alle cifre circolate sul mantenimento che la sua assistita avrebbe ricevuto dal padre. "La panzana messa in giro ad arte che Evelina Sgarbi avrebbe preso 800 mila euro in 25 anni, poi oggi scesi a 700 mila, è una menzogna inconfutabile", dichiara l'avvocato. "Fa parte di una macchina del fango sapientemente mossa da chi evidentemente non vuole che esca la verità sulla salute del Professore".

Il legale precisa che il suo ruolo "non è quello di postino di lettere e letterine con numeri immaginari", ma di basarsi su "dati veri". Iacobbi fornisce la sua versione dei fatti: "Fino a 8 anni Evelina Sgarbi non ha percepito un euro da suo padre, dopo di che è stata costretta a far intervenire sempre i Tribunali per far valere i propri diritti di figlia. Basti pensare – e anche questo non è un dato smentibile – che in realtà il Professore non ha mai versato dal suo conto corrente, quindi in maniera volontaria, gli alimenti ai tre figli".

"È ora di smetterla di mandare il tutto in caciara per non voler affrontare il vero problema, che è quello della salute del padre della mia assistita", prosegue la nota. L'avvocato Iacobbi sottolinea inoltre come la sua assistita, "contrariamente a Sabrina Colle, non si è mai permessa di voler approfondire gli incassi delle società della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi riferibili a spettacoli, perizie, conferenze e pubblicazioni, tutti fatti in questi 25 anni esclusivamente dal Professore Vittorio Sgarbi".

"Consiglio ai postini di tutta Italia di non prestarsi a diffondere informazioni e dati falsi perché su questo saremo inflessibili. Preannuncio pertanto che quereleremo tutti coloro che continuano a rendersi corresponsabili di una pericolosa quanto insidiosa macchina del fango che opera scientificamente per depistare e impedire di far emergere la verità dei fatti e la salute di Sgarbi", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
macchina del fango Vip querela alimenti Sgarbi evelina sgarbi sgarbi figlia sgarbi news sgarbi oggi
Vedi anche
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza