La morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo della musica e non solo. Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d'amore condivisi da artisti di fama internazionale che nelle ultime ore hanno salutato l'ex membro dei One Direction, scomparso dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires.

A unirsi al dolore della famiglia, anche i tantissimi fan che seguivano l'artista da diversi anni: "Sono davvero sconvolta. Lui era parte di me", scrivono sulle piattaforme social. E proprio su queste piattaforme che, a poche ore dalla morte, sono comparsi alcuni video che riprendono l'artista fuori dall'hotel proprio poco prima che accadesse la tragedia.

Il video comparso sui social

Sorride, abbraccia i fan e firma autografi. Liam Payne - morto a soli 31 anni - sembra sereno e felice mentre scambia quattro chiacchiere con chi lo ha raggiunto sotto l'hotel. "Un’ora prima a salutare i fan, a firmare autografi. Risponde “sto bene” al come stai di una fan e un’ora dopo non c’è più", questo scrive un utente a corredo del video che mostra Liam Payne sorridente e felice di incontrare i suoi fan.

un’ora prima a salutare i fan, a firmare autografi.

risponde “sto bene” al come stai di una fan.

un’ora dopo non c’è più.

sono devastata.

pic.twitter.com/yKba4ftogZ — vals¹⁷☽🪐 (@369mirrors) October 17, 2024

Ma in molti hanno notato che il video in realtà non risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre - cioè la notte in cui Liam Payne è caduto dal balcone - ma a qualche giorno prima. L'errore della data non cancella, tuttavia, il mistero che si cela dietro al video. "Sembrava stesse bene, perché non ha chiesto aiuto", scrivono i fan che non riescono ad accettare la scomparsa del cantante. Dopo aver appreso la notizia, i fan dell'artista si sono radunati sotto l'hotel di Buenos Aires per piangere il cantante un'ultima volta, tutti insieme.