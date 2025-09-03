circle x black
Cerca nel sito
 

Trieste, Fondazione Teatro Verdi condannata per mobbing: riconosciuto licenziamento illegittimo

L'ente, guidato dal sovrintendente Giuliano Polo, dovrà risarcire 32mila euro a una dipendente, che andrà anche reintegrata dopo un licenziamento illegittimo

Foto generica aula di tribunale - Fotogramma
Foto generica aula di tribunale - Fotogramma
03 settembre 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Condannata per mobbing la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, guidata dal sovrintendente Giuliano Polo:sarà tenuta a risarcire quasi 32mila euro (27.756,12 euro di danno non patrimoniale e 3.965,33 di danno patrimoniale), oltre interessi legali e rivalutazione, a una dipendente di cui è stato riconosciuto anche illegittimo il licenziamento.

In particolare, come risulta dal dispositivo della sentenza - emessa oggi - che l'Adnkronos ha potuto visionare, il giudice del lavoro Paolo Ancora ha accertato "che la condotta tenuta da Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste integra, per il periodo intercorso fra l’8 gennaio 2022 al 4 marzo 2023, la fattispecie del mobbing". Il giudice, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento della donna, condannando la Fondazione a reintegrare la dipendente e a risarcirla con una somma "commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, pari ad 4.023,03 euro nella misura massima di legge di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre ad accessori come per legge".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mobbing Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste trieste giuliano polo
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza