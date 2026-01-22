circle x black
Cerca nel sito
 

Lilli Gruber, l'incendio a Davos e l'emergenza: "Sono fuggita nella neve"

"Sono salita una golf cart che faceva delle curve pericolosissime nella neve, ho pensato di cadere dal sedile"

Lilli Gruber
Lilli Gruber
22 gennaio 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'incendio e la fuga nella neve di Davos. Lilli Gruber racconta la disavventura di ieri, trasmessa in diretta durante la puntata di Otto e mezzo. La conduttrice del programma di La7 era in collegamento dalla località svizzera che ospita il World Economic Forum. All'improvviso, l'allarme.

''Ero in studio a Davos, tra l'anteprima e l'inizio della puntata di 'Otto e Mezzo' ci hanno ordinato di evacuare immediatamente perché c'era un'emergenza: c'erano sirene, polizia, pompieri. Io ho provato a protestare e a dire che dovevo andare in onda ma un energumeno mi ha fulminato dicendo solo 'get out of here''. Quindi sono dovuta uscire ma, per fortuna, sono riuscita a prendere il telefonino'', racconta la giornalista a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio 1.

''Quando sono uscita ho iniziato a fare la diretta telefonica di 'Otto e Mezzo' - continua Gruber - poi sono salita una golf cart che faceva delle curve pericolosissime nella neve, ho anche pensato di cadere dal sedile ma per fortuna non è successo''.

Destinazione? "Siamo andati in una palazzina vicino alla congress hall, dove mi sono chiusa in una specie di loculo e ho continuato la diretta''. Cos'era realmente accaduto? ''Era scoppiato un incendio in uno dei piccoli chalet vicino al palazzo dei congressi, per fortuna lo hanno spento molto velocemente'', racconta Gruber. Avrà anche pensato potesse essere un attentato, chiedono ancora i conduttori: ''D'altra parte ieri era la giornata di Trump e la sicurezza era a livelli massimi''.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lilli gruber gruber otto e mezzo
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza