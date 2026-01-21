circle x black
Incendio a Davos, Lilli Gruber via dallo studio di Otto e Mezzo

"Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, c'è un'emergenza evacuazione"

Lilli Gruber
Lilli Gruber
21 gennaio 2026 | 22.50
Redazione Adnkronos
1 minuti

Due incendi a Davos, dove è in corso l'incontro annuale del Forum economico mondiale, e Lilli Gruber deve interrompere il collegamento con Otto e mezzo. La conduttrice del programma di La7 ha aperto la puntata dalla sede del Forum. Dopo l'anteprima, però, Gruber non è più apparsa nello studio. Media svizzeri hanno fatto riferimento a un incendio all'interno del Congress center, sede della conferenza, e ad un altro incendio in un hotel nelle vicinanze. In entrambi i casi, non si sono registrati danni né feriti.

Gruber ha dato la notizia dell'evacuazione del centro congressi, dove aveva allestito il collegamento con la sua trasmissione Otto e mezzo su La7. Lina Palmerini, da Roma, poco dopo ha contattato Gruber telefonicamente. "Siamo fuori dal centro congressi, abbiamo lasciato tutto le nostre cose all'interno. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, c'è un'emergenza evacuazione", ha detto la conduttrice dalla Svizzera. "Per fortuna non ci sono feriti, la sicurezza è a livelli altissimi, qui ci sono gli uomini e le donne più potenti e ricchi del mondo. Immaginate il caos in giro nelle stradine di Davos", ha aggiunto. I giornalisti si sono spostati in un'altra struttura e da lì, come mostra la foto pubblicata dal profilo della trasmissione su X, Gruber ha ripreso a lavorare in condizioni a dir poco precarie.

