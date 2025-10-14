circle x black
L'università della Tuscia premia Mogol, la sala canta i suoi successi - Video

14 ottobre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Università della Tuscia premia Mogol e la sala emoziona il paroliere cantando i suoi più grandi successi. E' quanto accaduto ieri davanti a un pubblico entusiasta che ha riempito non solo l’Auditorium, ma anche altre due aule collegate in diretta, con oltre 600 persone presenti quando il rettore Stefano Ubertini ha conferito il Sigillo d’Ateneo al Maestro Giulio Rapetti Mogol.

"Con questo Sigillo - ha dichiarato Ubertini - celebriamo un artista che ha saputo dare voce ai sentimenti e alle emozioni di intere generazioni, ma anche un uomo che ha sempre creduto nel potere educativo della parola e della musica. La sua presenza all’Università della Tuscia è per noi un grande onore e una fonte di ispirazione per tutta la nostra comunità".

L’emozione è esplosa quando il pubblico ha cantato insieme a Mogol e al musicista Gioni Barbera, dando vita a un momento di straordinaria partecipazione collettiva. Le parole e le melodie che hanno segnato la storia della canzone italiana hanno risuonato nell’Ateneo, trasformando la serata in un vero e proprio abbraccio corale.

