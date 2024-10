L'uomo dietro il campione. Sinner si racconta in "Jannik - Oltre il tennis", su Sky dal 25 ottobre

Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta dell’uomo oltre che del tennista, anche da un’inconsueta prospettiva vista da uno Jannik fuori dal campo. Arriva il 25 ottobre il nuovo episodio della serie di interviste al numero uno del ranking mondiale Atp, Jannik Sinner, realizzate da Sky Sport. Sinner si racconta a 360°: i suoi sogni, i traguardi da raggiungere e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questa stagione, a partire dal caso Clostebol.

“Jannik – Oltre il tennis” si pone l’obiettivo di raccontare un ragazzo attraverso un tempo che nelle interviste classiche non c’è. “È lenta, riflessiva e si apprezza Jannik perché ha tanto da dire” dice all’Adnkronos Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Spesso si è raccontato Sinner come un campione di poche parole o che parla male, mentre “parla il giusto e parla benissimo” e, soprattutto, “sa leggersi dentro”. Un tratto che accomuna i grandi campioni di questa generazione che secondo Ferri “hanno una grande capacità di analizzarsi e parlare di sé in terza persona quasi come se riuscissero a vedersi dentro e trovassero un senso di responsabilità nei confronti degli altri nel condividere”.

Il campione muta negli anni, da essere 11° nel ranking Atp a diventare il numero uno assoluto a soli 23 anni, ma dal punto di vista umano è sempre lo stesso, “non ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti del tennis”. Dove è cambiato, secondo Ferri, “è nella crescita continua che dimostra”, a maggior ragione in una stagione dove ha dovuto affrontare grandi difficoltà, come l’accusa di doping da Clostebol per la quale è stato poi scagionato da un'indagine indipendente dell'Itia - l'International Tennis Integrity Agency – che parlava di “assunzione inconsapevole”. Secondo il direttore di Sky Sport “è come se lo Jannik Sinner di quest’anno fosse più consapevole. Un tratto ricorrente è ‘quest’anno ho imparato che’, ‘quest’anno ho capito tante cose’. Lo dice spesso e in questa intervista ha condiviso tanto”.

Per Sinner questo “è un modo per restituire” aggiunge Ferri. Restituire a tutti i fan e tifosi qualcosa, un’emozione, un piccolo stralcio sulla sua quotidianità, mostrare che non è solo un campione, ma anche un essere umano. Un atteggiamento rispettoso del proprio sport, della persona e di chi ti segue.