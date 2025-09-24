Maison Gattinoni: "Vestimmo Claudia Cardinale nella 'Pantera Rosa', ora omaggio a Riad"

"A novembre l'ambasciata italiana di Riad ospiterà la mostra 'L'Italia è di Moda' con un omaggio a Claudia Cardinale. Trailer dei suoi maggiori successi cinematografici e alcuni abiti indossati dalla grande attrice, tra cui quello della 'Pantera rosa' diretta da Blake Edwards, color arancio, ricamatissimo, firmato dalla nostra griffe". E' quanto annunciato all'Adnkronos da Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni e curatore della mostra 'L'Italia è di Moda'.

"Ho conosciuto Claudia Cardinale in atelier, l'abbiamo vestita per alcune cerimonie istituzionali e per un programma in televisione - aggiunge Stefano Dominella- Era una attrice straordinaria, al top, come poche altre, forse solo Sophia Loren, eppure era al contempo un' antidiva, una donna di una semplicità e di un carisma assoluto. Quando sorrideva... - conclude il presidente della maison Gattinoni - è come se si accendesse una luce, che risplendesse il sole".