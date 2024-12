Flavia Vento non ci sta e replica alla battuta di Teo Mammucari, fatta a 'Belve' contro la diretta interessata. L'intervista-lampo rilasciata dal comico a Francesca Fagnani ha indignato diversi personaggi dello spettacolo, tra questi anche Flavia Vento che non ha particolarmente gradito lo sfottò di Mammucari.

Il tweet contro Mammucari

Prima di abbandonare lo studio di 'Belve', si è consumato un botta e risposta tra la conduttrice Francesca Fagnani e l'ospite Teo Mammucari. Il comico infastidito dalle domande della conduttrice, ha risposto: "Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa". Un commento che non è stato particolarmente gradito dalla soubrette romana, che è intervenuta per replicare alle parole del comico: "Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a belve Io non sono mica Flavia Vento?", ha scritto in un tweet pubblicato sulla piattaforma X.

Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a belve Io non sono mica Flavia Vento? #belve — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 11, 2024

E ancora, sul suo profilo Instagram Flavia Vento ha detto, rivolgendosi direttamente al comico: "Se vai a Belve lo sai che ti danno del lei, non puoi essere così permaloso per un'intervista, dovevi ridere e scherzare. Ma a me interessa sapere perché hai detto quella frase contro di me", ha concluso la showgirl e attrice, chiedendo spiegazioni a Mammucari.