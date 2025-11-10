circle x black
Måneskin, non solo Damiano: il debutto da solista di Thomas Raggi

Il nuovo album, 'Masquerade', prodotto da Tom Morello uscirà il 5 dicembre

Thomas Raggi - Ipa
10 novembre 2025 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche Thomas Raggi ha deciso di seguire le orme del collega Damiano David. Il chitarrista dei Måneskin infatti, sul suo profilo Instagram, annuncia il suo debutto da solista con 'Masquerade', il nuovo album prodotto da Tom Morello in uscita il 5 dicembre. Pubblicata già la copertina e la tracklist dell'album.

Il disco è composto da otto brani ai quali hanno preso parte diversi nomi illustri del panorama rock mondiale, tra cui Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Matt Sorum e Sergio Pizzorno. Morello, oltre ad aver gestito la produzione, compare anche nelle prime due canzoni dell'album.

