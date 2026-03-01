Mara Venier commossa a Domenica In - Speciale Sanremo. La conduttrice dopo aver ascoltato l'esibizione di Serena Brancale con il brano 'Qui con me' non è riuscita a trattenere l'emozione pensando al significato del brano. La canzone, in gara al Festival, è una dedica alla mamma di Brancale scomparsa sei anni fa.

"Hai toccato il cuore di tutti", ha detto Mara Venier con la voce rotta dal pianto dopo aver stretto Brancale in un forte abbraccio. Barbara Foria, opinionista ospite in studio, ha elogiato Brancale: "Un brano emozionate anche per chi ha ancora la fortuna di avere ancora la mamma. Serena ha vinto il suo Festival anche perchè stato per lei terapeutico".

Nel tentativo di alleggerire la situazione, Foria ha provato a raccontare un aneddoto simpatico: "Sdrammatizziamo un po', dai". Un intervento che però Mara Venier non ha gradito: "Non c'è nulla da sdrammatizzare, dipende da quali sentimenti hai dentro di te. Ognuno vive le emozioni come vuole, anche se uno si commuove e piange. Significa che siamo fragili? Bene, io lo sono, non c'è alcun bisogno di sdramatizzare in un momento come questo".

Foria ha poi cercato di rimediare: "Brancale ha vinto il suo festival, io ho pianto con lei, non volevo dire questo".