Domenica In, Venier ricorda Vanoni: "Non volevo crederci, è morta come sperava"

L'omaggio della conduttrice televisiva alla cantante morta venerdì all'età di 91 anni

Mara Venier e Ornella Vanoni - fotogramma/ipa
23 novembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
Mara Venier dedica la puntata di Domenica In al ricordo di Ornella Vanoni, morta venerdì all'età di 91 anni. La conduttrice televisiva ha raccontato di aver scoperto della notizia di Ornella con un messaggio: "Erano le 23.30, un mio amico mi ha mandato un messaggio annunciandomi la sua morte io non volevo crederci. Ho detto che era una fake news, sono andata a cercare in giro sui social perché non volevo crederci, ho sperato che non fosse così", ha detto Venier.

Venier e Vanoni si sono incontrate per l'ultima volta due settimane fa in occasione di una puntata 'Che tempo che fa': "Ero in camerino e ho sentito bussare, è venuta a salutarmi, è stata affettuosa e ironica sul suo stato di salute, che non era il massimo", ha raccontato.

"È andata via come ha sempre sperato. Questa sera doveva essere ospite di Fazio, ma aveva un gran mal di schiena. L'ultima ora della sua vita l'ha passato mangiando la ricciola e aspettando il suo gelato preferito, quando è arrivato leri non c’era più", ha detto Mara Venier commossa. "Non ha sofferto, come lei sperava. Ha sempre desiderato questo", ha concluso.

