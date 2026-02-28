circle x black
Mara Venier verso Sanremo, è polemica: "Vai con aereo privato coi nostri soldi". E lei replica

La conduttrice di Domenica In ha condiviso un video sui social mentre esegue la coreografia di 'Per sempre sì'

Mara Venier - Instagram
28 febbraio 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ma perché non vi guardate Sanremo e non rompete le palle a nessuno?". Con queste parole Mara Venier stronca sul nascere una polemica nata sui social.

La conduttrice, che domani sarà in onda con 'Domenica In - Speciale Sanremo', ha condiviso su Instagram un video mentre è in treno, con tutti i sedili vuoti, in direzione Festival di Sanremo 2026.

Nel filmato, Venier canta ed esegue la coreografia di 'Per sempre sì', brano in gara alla kermesse canora di Sal Da Vinci, che la conduttrice ha dedicato al marito Nicola Carraro.

Ma tra i commenti c'è chi ha voluto sollevare una polemica: "Aereo privato con i nostri soldi", ha insinuato un utente. Immediata la replica della conduttrice: "Sei un co***one, non vedi che sono in treno? Ma perché non vi guardate Sanremo e non rompete le palle a nessuno?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mara venier sanremo 2026
