Marco Carta, ospite oggi a La volta buona, ha condiviso un racconto intimo e doloroso della sua infanzia, segnata prima dal 'rifiuto' del padre e successivamente dalla morte della madre.

Il cantante, ex vincitore di Amici, ha ricordato di aver tentato di incontrare per la prima volta il padre quando aveva 7 anni. Un appuntamento fissato ma mai realizzato: "Era un lunedì, mi ero vestito benissimo, sono andato in anticipo, ero piccolo ed emozionato". Carta ha ricordato che ogni uomo che passava pensava fosse lui, "ma alla fine il tempo passava e lui non si presentava". "Mamma poi mi ha portato via, e lì ho capito che non lo avrei mai conosciuto". Un'assenza che il cantante non è mai riuscito a perdonare. Il padre è morto circa due anni dopo: "Quando mamma mi ha detto che era morto io sono rimasto impassibile perché, per il bambino che ero, lui era morto quel giorno".

"Mia madre era davastata", ha raccontato Carta. "Lui non si è mai presentato perché era egoista, menefreghista. È morto molto giovane, a 32 anni".

La storia ha commosso profondamente Caterina Balivo. Marco Carta ha ricordato poi la perdita della madre, morta giovanissima per una malattia quando lui aveva appena 28 anni: "Un destino crudele, sono cresciuto con lei mi ha dato tutto quello che poteva darmi. Mio padre invece mi ha rifiutato, sono cresciuto con tante lacune".

A colmare, almeno in parte, quei vuoti c'è stata nonna Elsa, figura centrale della sua vita. La sua morte è stata un'ulteriore perdita da accettare: "Era bella dentro e fuori, una donna coraggiosa. Lei amava se stessa e questa cosa si rifletteva negli altri. Nonna aveva 74 anni, pensavo di poterla vivere ancora di più".