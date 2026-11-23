Il volto di Rai Sport il 21 e 22 dicembre al Delle Muse di Roma in una favola contemporanea tra ironia e riflessione sulle fragilità della generazione iperconnessa

Per una volta niente moviole, risultati o processi del lunedì. Marco Mazzocchi cambia campo da gioco e sale sul palcoscenico. Il popolare giornalista e conduttore Rai, volto storico del racconto sportivo televisivo italiano, è infatti tra i protagonisti di 'Condominio Francesco', la commedia teatrale che andrà in scena il 21 e 22 dicembre al Teatro delle Muse di Roma.

Il giornalista che in tv ha raccontato Olimpiadi, Mondiali, Europei e condotto programmi cult come '90° Minuto', 'La Domenica Sportiva' e 'Notti Europee', affronta ora una sfida decisamente insolita: interpretare il Cervello.

Sì, proprio il cervello. Perché in 'Condominio Francesco' il corpo umano diventa un vero e proprio condominio in cui ogni organo rivendica il proprio ruolo e la propria importanza. E al centro della scena esplode il conflitto più antico di sempre: quello tra ragione e sentimento, tra Cervello e Cuore.

La storia si svolge nell'arco di una sola notte, probabilmente la più difficile nella vita di Francesco, un trentenne alle prese con il peso della solitudine, il senso di vuoto, la paura di vivere e l'incapacità di comunicare il proprio disagio. Un ritratto generazionale che mette a fuoco una delle grandi contraddizioni del nostro tempo: essere costantemente connessi e, allo stesso tempo, sempre meno capaci di costruire relazioni autentiche.

In questo singolare "condominio" interiore, gli organi discutono, litigano, si contendono il comando delle operazioni e cercano disperatamente di trovare un equilibrio. Ognuno è convinto di avere ragione, dimenticando però di far parte dello stesso ingranaggio. Una metafora semplice ma efficace che, attraverso la leggerezza della commedia, invita a riflettere sull'importanza della collaborazione e dell'ascolto.

Il risultato, assicurano gli autori, è uno spettacolo che affronta temi delicati e attualissimi senza mai scivolare nella retorica o nel moralismo. Anzi, si ride molto. E non potrebbe essere altrimenti in una pièce che sceglie l'arma dell'ironia per parlare di fragilità, ansie e difficoltà emotive sempre più diffuse.

Scritta da Francesca Conte e diretta da Massimo Cinque, regista noto per il suo lavoro tra teatro e televisione, la commedia trova in Mazzocchi uno degli interpreti più curiosi e inattesi.